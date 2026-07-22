Il costo della guerra: gli Stati Uniti hanno speso 37,5 miliardi di dollari per il conflitto con l'Iran

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Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha confermato che il costo per il popolo americano della guerra contro l'Iran è ora di 37,5 miliardi di dollari. Si dice che questa cifra includa sia la spesa corrente sia il costo previsto delle operazioni, delle attrezzature, degli armamenti e dei pagamenti fino al 30 settembre. Secondo fonti Reuters, solo la prima settimana della guerra, all'inizio di marzo, sarebbe costata agli Stati Uniti quasi 11,3 miliardi di dollari.

Il costo della guerra è uno dei principali ostacoli che l'amministrazione Trump deve superare in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre, in cui l'attuale presidente probabilmente dovrà affrontare indici di approvazione molto bassi tra l'elettorato, mentre i repubblicani stanno emergendo più forti dalla cattiva gestione del conflitto e, nel processo, colgono l'occasione per attrarre sostenitori con il loro programma di accesso all'assistenza sanitaria.

Donald Trump, tuttavia, rimane fermo nella sua posizione sul conflitto e il mese scorso ha richiesto altri 90.000 milioni di dollari per continuare a finanziare il ruolo militare; questa è attualmente oggetto di dibattito alla Camera dei Rappresentanti e non gode nemmeno del sostegno dei deputati repubblicani. A novembre, rischiano di perdere le loro maggioranze parlamentari alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, e hanno anche bisogno del sostegno dei Democratici per far passare leggi di allocazione del bilancio. Se il conflitto non dovesse finire presto e l'attuale presidente non riuscisse a invertire le sorti dei sondaggi d'opinione, c'è il rischio che il suo mandato si limiti ai suoi limitati poteri esecutivi.