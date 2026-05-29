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Se dobbiamo credere alla Russia, l'economia non è mai stata così forte e la guerra contro l'Ucraina è solo un piccolo ostacolo senza un impatto significativo sul quadro generale. Tuttavia, la realtà sembra essere molto diversa, con sempre più segnalazioni di problemi che emergono; ora, TT (tramite il Financial Times) riporta che i costi della guerra dovrebbero superare il budget di 28 miliardi di dollari.

Si stima che il 40% sia destinato alle operazioni militari, e il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ora esorta il governo a tagliare la spesa in altri ambiti, come il welfare. Tuttavia, non si prevede che questo sia sufficiente, e il quotidiano russo Kommersant riporta che Siluanov ha dichiarato che probabilmente saranno necessari ulteriori tagli al bilancio.

Dall'inizio della guerra contro l'Iran, i prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle, come è ben noto, il che ha significato che la Russia ha ricevuto più soldi per il suo petrolio. Tuttavia, ciò non è bastato a coprire i costi, e il paese continua a sanguinare e a esaurire le proprie risorse, una situazione che ha recentemente portato la Russia a iniziare a vendere grandi quantità di oro.