Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Il costo della guerra sta mettendo sotto pressione il bilancio russo di 28 miliardi di dollari

Questo sta ora avendo conseguenze con ancora meno fondi da investire nelle infrastrutture russe e in altri progetti.

HQ

Se dobbiamo credere alla Russia, l'economia non è mai stata così forte e la guerra contro l'Ucraina è solo un piccolo ostacolo senza un impatto significativo sul quadro generale. Tuttavia, la realtà sembra essere molto diversa, con sempre più segnalazioni di problemi che emergono; ora, TT (tramite il Financial Times) riporta che i costi della guerra dovrebbero superare il budget di 28 miliardi di dollari.

Si stima che il 40% sia destinato alle operazioni militari, e il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ora esorta il governo a tagliare la spesa in altri ambiti, come il welfare. Tuttavia, non si prevede che questo sia sufficiente, e il quotidiano russo Kommersant riporta che Siluanov ha dichiarato che probabilmente saranno necessari ulteriori tagli al bilancio.

Dall'inizio della guerra contro l'Iran, i prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle, come è ben noto, il che ha significato che la Russia ha ricevuto più soldi per il suo petrolio. Tuttavia, ciò non è bastato a coprire i costi, e il paese continua a sanguinare e a esaurire le proprie risorse, una situazione che ha recentemente portato la Russia a iniziare a vendere grandi quantità di oro.

Il costo della guerra sta mettendo sotto pressione il bilancio russo di 28 miliardi di dollari
Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondo


Caricamento del prossimo contenuto