Il costo dell'espansione Hope di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verrà lanciato tra tre settimane

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Relativamente recentemente, lo sviluppatore GSC Game World ha annunciato piani per far evolvere il mondo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con un'espansione dedicata nota come Cost of Hope. Quando l'espansione è stata svelata, ci hanno solo detto i piani per l'arrivo in questo periodo d'estate. Ora abbiamo una data fissa.

Come confermato in un nuovo trailer di Cost of Hope, l'espansione S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già il 20 agosto, ovvero tra poco più di tre settimane.

Questa espansione porterà i giocatori più a fondo nella Zona per scoprire "storie distorte di Dovere e Libertà", tutto viaggiando tra le precedenti "terre proibite della Foresta di Ferro e della CNPP". Come parte di questa avventura, si fa menzione di affrontare "l'intrigo di poteri molto più grandi di qualsiasi stalker solitario."

Dannerete un'occhiata all'espansione Cost of Hope di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl il mese prossimo?