Il costume di Spider-Man di Tobey Maguire è ufficialmente in vendita

Manca poco più di un mese ad Halloween e sappiamo che molti di voi si vestiranno per feste e altri eventi. Alcune persone ambiziose probabilmente hanno già iniziato a pianificare, ma se non l'hai fatto, abbiamo un ottimo consiglio per te.

Propstore Auction ha elencato il costume indossato da Tobey Maguire in Spider-Man 2 del 2004 e il suo sequel Spider-Man 3, che ha debuttato tre anni dopo. Scrive l'azienda:

"Questo costume è stato utilizzato durante la produzione di entrambi i film e si ritiene che sia stato molto utilizzato sul set. Rappresenta il primo costume di Spider-Man di Tobey Maguire mai offerto all'asta da Propstore e rappresenta un pezzo raro e altamente desiderabile della trilogia definitiva di Spider-Man live-action. Come emblema di una delle rappresentazioni di supereroi più amate, incarna l'innovazione tecnica e l'eredità visiva dell'innovativo franchise di Sam Raimi".

Ma... Naturalmente, essere in cima ha un prezzo, e attualmente ha un'offerta di $ 85.000, che è al di sotto dell'importo minimo. Il venditore si aspetta che l'abito raggiunga fino a $ 200.000, quindi hai un'idea di quanto dovresti sborsare se ritieni che questo sarebbe il costume ideale per te.

Se non te lo puoi permettere, dovrai accontentarti di guardare le vetrine nel post di Instagram qui sotto come il resto di noi comuni mortali. Dopotutto, è piuttosto affascinante...