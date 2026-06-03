Il costume Homelander di Anthony Starr è in vendita all'asta con l'offerta attuale di 10.000.000.000 di dollari

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Ora che The Boys è ufficialmente terminato, Prime Video non ha bisogno dei vari costumi e oggetti di scena che ha creato per dare vita allo show, e non perde tempo a liberarsi di questi oggetti.

Propstore sta organizzando un'asta a tema The Boys dove sono disponibili una miriade di oggetti della mostra per fare offerte. Ci sono costumi indossati dagli attori per Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy, Firecracker, A-Train e altri, oltre a oggetti di scena che includono lo scudo di Soldier Boy, la console VoughtStation 5 di Ryan e propaganda russa. La maggior parte di questi oggetti viene venduta a centinaia o migliaia di dollari, dato che le offerte attuali stanno arrivando, ma il vero gioiello della corona è il costume di Homelander di Anthony Starr, il principale, che attualmente è destinato a vendersi a un prezzo astronomico.

L'offerta attuale sul seme è assolutamente impressionante di 10.000.000.000 di dollari, anche se questo potrebbe cambiare in futuro dato che mancano ancora 27 giorni all'asta. Quindi sì, hai ancora un po' di tempo per mettere insieme qualche centesimo e fare un'offerta più alta... È anche probabile che il completo non si venda a questo prezzo e che sia una sorta di gag, perché questo lo renderebbe il più costoso cimelo di intrattenimento di tutti i tempi con un margine astronomico.

Va anche notato che questa asta è considerata "Parte 1", suggerendo che in futuro verranno venduti ancora più cimeli e costumi.

Pagheresti 10.000.000.000 per il costume di Homelander?