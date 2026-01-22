Il creatore Clair Obscur: Expedition 33 dice che più grande non è meglio per lo sviluppo di videogiochi

HQ

Sembra che da aprile 2025 abbiamo continuato a riportare nuovi successi per Clair Obscur: Expedition 33, celebrando cifre di vendita, recensioni entusiastiche e un record di premi Game of the Year. Ciò che ha sorpreso molti è che, nonostante la grafica straordinaria e il gameplay profondo, è stato sviluppato da un team relativamente piccolo con un budget piuttosto basso.

Ma apparentemente è il modo sbagliato di vederla, secondo Guillaume Broche, fondatore e direttore creativo di Sandfall Interactive. Al contrario, crede che avere meno persone sia una forza di forza. In un'intervista con Edge Magazine (tramite GamingBolt), spiega:

"No, penso che sia bene avere dei limiti quando sei creativo. È il modo migliore per essere la versione migliore di te stesso. Potremmo crescere ora che abbiamo molti più soldi, ma direi che non è allettante per noi, perché anche il team di gestione e me dovremmo essere molto pratici e fare le cose da soli.

Amiamo fare giochi più che amare gestire, quindi vogliamo continuare a farlo. Questi ultimi cinque anni sono stati tra i migliori della mia vita, e voglio essere di nuovo felice così."

Il team più piccolo porta anche altri vantaggi, secondo il programmatore capo Tom Guillermin. Rende tutti più coesivi, facilitando così la collaborazione:

"In termini di dinamiche di squadra, tutti conoscono tutti nel team, e le persone sono abituate a lavorare insieme. Ora siamo abbastanza fortunati da avere una solida base dal progetto precedente, ma espandere solo per il gusto di espandere non è la nostra visione."

In breve, sembra che non dovremmo aspettarci che Sandfall Interactive cresca in futuro. Hanno trovato un modo per sviluppare che si adatta a loro, e se il risultato sono titoli come Clair Obscur: Expedition 33, siamo inclini a concordare che sono sulla strada giusta come studio.