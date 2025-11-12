Il creatore del classico manga di Mario è morto

HQ

Se eravate in giro tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, probabilmente ricorderete il manga di Super Mario che è stato pubblicato, spesso su varie riviste Nintendo. Era sorprendentemente ben fatto e divenne rapidamente un classico di culto.

Il manga di Mario è stato creato da Kazuki Motoyama, e purtroppo abbiamo delle tristi notizie su di lui. Tramite Instagram (grazie a Time Extension), è stato ora annunciato che è morto all'età di 69 anni. Naturalmente vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarlo per tutto il grande intrattenimento e gioire del meraviglioso lavoro che lascia dietro di sé.

Se mai avrai la possibilità di dare un'occhiata al suo lavoro, dovresti assolutamente farlo. Nintendo negli anni '80 era ben lontana dall'azienda per famiglie che è oggi, producendo giochi di hockey con grandi combattimenti, simulatori di motocross e i giochi di wrestling più violenti della generazione. Questo è evidente nel manga di Mario, che ha una quantità sorprendente di violenza e persino alcune nudità (incluso lo stesso Mario) - nonostante sia ufficiale - rendendolo una capsula del tempo interessante e divertente.