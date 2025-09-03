Il creatore di Alundra, Yasuhiro Ohori, si unisce al BCN Game Fest mentre l'evento di ottobre annuncia altri ospiti speciali ed editori
Kepler, Bandai Namco, Focus e Team17, insieme al tradizionale partner IndieDevDay Devolver Digital, sono tra le aziende disposte sia a dare un'occhiata alle nuove presentazioni indie/AA che a mostrare i loro nuovi giochi.
Yasuhiro Oh ori, il direttore dell'amato gioco di ruolo d'azione di Matrix Software Alundra, sarà una delle principali star presenti al BCN Game Fest dal 10 al 12 ottobre a Barcellona. Il leggendario creatore giapponese, che ha diretto Alundra e il suo sequel dopo aver lavorato su classici a 16 bit come Landstalker e Dragon Quest V, avrà un panel che i fan del JRPG retrò e PSX non vorranno perdersi, Gamereactor può ora confermare.
- Per saperne di più: Il BCN Game Fest prende il posto di IDD e sarà il più grande evento di videogiochi dell'Europa meridionale
Ohori-san si unisce a relatori e ospiti precedentemente confermati come Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube e Bowen Shi (segui il link qui sopra per maggiori dettagli).
BCN Game Fest: Editori confermati
L'evento ha anche aggiornato l'elenco degli editori che parteciperanno al festival per dare un'occhiata alle proposte dei team indie e AA europei, o per mostrare i loro titoli appena pubblicati (o entrambi). L'elenco ora include, ma non è limitato a, le seguenti società:
- PQube
- Kowloon/Kepler
- Yogscast
- Bright Gambit
- Super Rare Games
- Devolver Digital
- Entalto
- ByteRockers
- Firesquid/Lightbulb Crew
- Microids
- Marvelous
- Focus
- Jandusoft
- Secret Mode
- Erebor Capital
- Kando Factory
- Team17
- Hidden Trap
- 101XP
- Flynn's Arcade
BCN Game Fest: alcuni giochi nuovi di zecca che saranno presentati esclusivamente in forma giocabile
- Duskfade di Weird Beluga
- Denshattack! di Undercoders
- Painter Boss Paradise di The Behemoth
- Starfinder: Afterlife di Epictellers
- Gnaughty Gnomes, di Sand Castles Studio
Nell'ambito delle ulteriori attività legate al gaming, il BCN Game Fest annuncia anche la prima tappa in assoluto del My Famicase Exhibition in Europa, celebrando i 20 anni di attività con una selezione di 250 cartucce retro-caricate, facendo di Barcellona la sua terza tappa dell'edizione 2025 dopo Tokyo e Los Angeles. Inoltre, i nuovi Open Screen e Glitch Collection daranno agli sviluppatori una nuova opportunità di mostrare la loro arte e di svelare progetti interattivi sperimentali e non tradizionali, rispettivamente.
Il BCN Game Fest torna con una forte line-up di figure del settore, importanti editori ed esperienze uniche, posizionando ancora una volta Barcellona come punto d'incontro chiave per i professionisti e gli appassionati di giochi. Gamereactor coprirà i tre giorni dell'evento in qualità di media partner ufficiale, offrendoti approfondimenti esclusivi dalle centinaia di sviluppatori riuniti.