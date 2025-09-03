Il creatore di Alundra, Yasuhiro Ohori, si unisce al BCN Game Fest mentre l'evento di ottobre annuncia altri ospiti speciali ed editori

HQ

Yasuhiro Oh ori, il direttore dell'amato gioco di ruolo d'azione di Matrix Software Alundra, sarà una delle principali star presenti al BCN Game Fest dal 10 al 12 ottobre a Barcellona. Il leggendario creatore giapponese, che ha diretto Alundra e il suo sequel dopo aver lavorato su classici a 16 bit come Landstalker e Dragon Quest V, avrà un panel che i fan del JRPG retrò e PSX non vorranno perdersi, Gamereactor può ora confermare.



Per saperne di più: Il BCN Game Fest prende il posto di IDD e sarà il più grande evento di videogiochi dell'Europa meridionale



Ohori-san si unisce a relatori e ospiti precedentemente confermati come Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube e Bowen Shi (segui il link qui sopra per maggiori dettagli).

Editori che partecipano al BCN Game Fest 2025.

BCN Game Fest: Editori confermati

L'evento ha anche aggiornato l'elenco degli editori che parteciperanno al festival per dare un'occhiata alle proposte dei team indie e AA europei, o per mostrare i loro titoli appena pubblicati (o entrambi). L'elenco ora include, ma non è limitato a, le seguenti società:



PQube



Kowloon/Kepler



Yogscast



Bright Gambit



Super Rare Games



Devolver Digital



Entalto



ByteRockers



Firesquid/Lightbulb Crew



Microids



Marvelous



Focus



Jandusoft



Secret Mode



Erebor Capital



Kando Factory



Team17



Hidden Trap



101XP



Flynn's Arcade



BCN Game Fest: alcuni giochi nuovi di zecca che saranno presentati esclusivamente in forma giocabile



Duskfade di Weird Beluga



Denshattack! di Undercoders



Painter Boss Paradise di The Behemoth



Starfinder: Afterlife di Epictellers



Gnaughty Gnomes, di Sand Castles Studio



Nell'ambito delle ulteriori attività legate al gaming, il BCN Game Fest annuncia anche la prima tappa in assoluto del My Famicase Exhibition in Europa, celebrando i 20 anni di attività con una selezione di 250 cartucce retro-caricate, facendo di Barcellona la sua terza tappa dell'edizione 2025 dopo Tokyo e Los Angeles. Inoltre, i nuovi Open Screen e Glitch Collection daranno agli sviluppatori una nuova opportunità di mostrare la loro arte e di svelare progetti interattivi sperimentali e non tradizionali, rispettivamente.

Il BCN Game Fest torna con una forte line-up di figure del settore, importanti editori ed esperienze uniche, posizionando ancora una volta Barcellona come punto d'incontro chiave per i professionisti e gli appassionati di giochi. Gamereactor coprirà i tre giorni dell'evento in qualità di media partner ufficiale, offrendoti approfondimenti esclusivi dalle centinaia di sviluppatori riuniti.