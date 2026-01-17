Il creatore di Attack on Titan non pensa di poter tornare a creare qualcosa come il manga di successo

HQ

Attack on Titan è uno degli anime più emblemici degli anni 2010 per molti fan. Ha introdotto un nuovo pubblico all'anime, contribuendo a portare il medium nella posizione mainstream in cui si trova oggi. Il suo autore, Hajime Isayama, tuttavia, non è sicuro di cosa possa fare ora che ha chiuso la storia.

Parlando con il media giapponese Oricon, Isayama ha detto che quando si siede a scrivere, spesso fatica con idee che ha già utilizzato in Attack on Titan. "Se provo a scrivere qualcosa, finisce per sembrare una [ripetizione] di un elemento che avevo già usato in Attack on Titan", ha detto. "[Era] come svuotare tutto dentro di me finché non ero completamente esausto."

Anche se Isayama non disegna più ogni giorno, non vuole essere visto come se fosse nei suoi "giorni di autodepreciazione". Anzi, dice che è ancora impegnato e trascorre ogni giorno lontano dalla vita NEET che sognava mentre scriveva la serie.