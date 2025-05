Il creatore di Bayonetta parla dei vecchi piani per Bayonetta 4, un altro Bayonetta Origins

HQ

Hideki Kamiya, il leggendario creatore di Devil May Cry e Bayonetta, ha parlato di dove avrebbe voluto che Bayonetta andasse a parare se fosse rimasto con lo sviluppatore PlatinumGames. Kamiya ha lasciato lo studio alla fine del 2023 e ha fondato Clovers, il suo nuovo studio che sta lavorando a un sequel di Okami.

Parlando sul suo canale YouTube (tramite NintendoEverything), Kamiya ha parlato di dove Bayonetta potrebbe andare dopo Bayonetta 3, che doveva essere una sorta di capitolo finale. "Sento spesso la gente dire: 'Voleva concludere la serie con Bayonetta 3 '. Questo non è assolutamente vero. Volevo solo segnare un punto di arresto come trilogia", ha detto Kamiya. "E per me, quel punto di arresto doveva essere l'inizio di un nuovo capitolo. Ho immaginato di continuare la serie con quel nuovo capitolo. Forse anche farne un'altra trilogia che porta a un altro capitolo. Questo era il mio piano".

Kamiya afferma che questa nuova voce non solo avrebbe dato a Bayonetta una nuova storia, ma anche nuove meccaniche di gioco. Inoltre, voleva vedere di più su Bayonetta Origins, ma anche il direttore di gioco di quel gioco, Abebe Tinari, ha lasciato PlatinumGames. "Inoltre, ho sempre immaginato che la serie di Bayonetta sarebbe continuata e, a margine, avremmo continuato con lo spin-off Cereza and the Lost Demon. Volevo continuare con Abebe Tinari. Io e Tinari ne abbiamo anche chiacchierato casualmente", ha detto. "Volevo andare avanti e mostrare come Cereza diventa giovane Bayonetta. Ma... beh, Tinari è passato a un'altra azienda".