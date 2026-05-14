Il creatore di Braid e Order of the Sinking Star, Jonathan Blow spiega perché non ha mai realizzato un sequel

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Jonathan Blow, la leggenda dei giochi indie dietro Braid e The Witness, torna quest'anno con Order of the Sinking Star. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Blow prima della rivelazione che il suo nuovo puzzle arriverà sia su Nintendo Switch 2 che su PC quando uscirà più avanti nel 2026.

Parlando di tutti i nuovi elementi del suo prossimo gioco, Blow ha accennato al fatto che non aveva mai fatto un sequel prima. Abbiamo chiesto se fosse qualcosa di intenzionale, o se fosse un modello in cui era caduto per sbaglio. Ha spiegato che alla fine degli anni 2000, quando ha iniziato a creare e pubblicare giochi, l'industria era dominata da grandi franchise AAA e sequel.

"Quando guardavi intorno a quel tempo, vedevi sicuramente come ancora vedi questo meccanismo commerciale che ama produrre sequel e sequel dopo sequel. Quindi c'è quell'aspetto, che è che volevo essere creativo, non volevo fare quell'altra cosa," ha spiegato Blow. Dopo il successo di Braid, sapeva che la tentazione sarebbe stata di realizzare un sequel, ma faticava a trovare idee per altri contenuti.

Questo cambiò con la Braid Anniversary Edition, ma Blow trovò più convincente passare a un nuovo progetto. "Con The Witness è stata la stessa cosa. Ho semplicemente pensato che abbiamo fatto tutto quello che voglio fare qui e non so come sarebbe un buon sequel," ha continuato. "Ovviamente con The Witness potresti fare The Witness 2... Ma l'entusiasmo del gioco era la novità dell'idea e non puoi farlo in un sequel perché non è più una novità."

Se c'è un gioco per cui Blow vede potenziale in un seguito, è Order of the Sinking Star. "[Order of the Sinking Star ] è il gioco che penso possa avere il maggior potenziale per un sequel perché potresti creare mondi diversi che si combinano con meccaniche diverse e sarebbe piuttosto fresco. Tuttavia, non sono sicuro di voler farlo. Cioè, mai dire mai, ma è stato davvero tanto lavoro arrivare qui dove siamo ora," disse Blow.

Sembra che se un sequel sarà mai abbastanza coinvolgente per Jonathan Blow, lui ci tornerà. Come per molti creativi, però, sembra che l'idea più nuova sia sempre quella più brillante, e per questo ogni volta riceviamo esperienze incredibilmente fresche da lui, da Braid a The Witness fino a Order of the Sinking Star. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui per ulteriori contenuti di Blow.