Il creatore di Breaking Bad accenna a un possibile riavvio: ci sono sempre nuove angolazioni da esplorare

HQ

Dopo due delle serie TV più acclamate al mondo - Better Call Saul e Breaking Bad - si potrebbe facilmente pensare che il loro creatore sarebbe soddisfatto e contento. Ma no. Vince Gilligan è decisamente aperto a tornare nell'universo di Breaking Bad in qualche forma. Almeno stando a quanto ha raccontato a The Hollywood Reporter in una recente intervista. Affermando che ci sono sempre nuovi angoli e personaggi da esplorare.

Gilligan continua spiegando che uno show nuovo di zecca basato sull'universo di Breaking Bad deve portare qualcosa di nuovo e fresco sul tavolo. Non vuole rimaneggiare materiale da Breaking Bad o Better Call Saul. Menziona anche un riavvio come possibilità.

Parlando con The Hollywood Reporter, Gilligan ha dichiarato che:

"Ci sono molti modi per riavviare Breaking Bad e persino costruire spettacoli attorno ai personaggi di Better Call Saul. Abbiamo lavorato con una fila di attori così assassini in entrambi gli show. Sono stato così fortunato a lavorare con questi attori straordinari"

Gilligan ha continuato chiarendo che, nonostante le migliaia di ore di lavoro su Breaking Bad e Better Call Saul, non è ancora stanco dell'universo.

"Ho fatto 20 anni di Breaking Bad e Better Call Saul. Non sono stanco. Non sono esausto. Ma sono pronto per un eroe, per un cambiamento, invece di un cattivo o di un antieroe. L'altra cosa è che vivo nella paura di rovinare i ricordi delle persone di entrambi gli spettacoli. Preferisco lasciare un po' di soldi sul tavolo, un po' di voglia sul tavolo, un po' di voglia di nuove storie di Breaking Bad"

"Non voglio deludere nessuno, ma preferisco deludere le persone non dando loro più Breaking Bad piuttosto che fargli dire: 'Ok, amico, è stato davvero un ottimo pasto a più portate, ma l'ultima porzione nella ciotola dei dessert era una di cane. Ora ho l'amaro in bocca, ed è tutto ciò che ricordo ora". Quindi non voglio farlo. Non voglio davvero farlo"

Ti piacerebbe vedere di più dall'universo di Breaking Bad?