Il creatore di Cyberpunk ha anticipato di "avere dei modi" per assicurarsi che Keanu Reeves sia coinvolto nel sequel di CD Projekt Red

HQ

Ci sono alcuni nomi molto importanti coinvolti con CD Projekt Red Cyberpunk 2077, come Keanu Reeves è nel titolo come Johnny Silverhand e Idris Elba fa un'apparizione nell'espansione Phantom Liberty come Solomon Reed. Parlando dell'ex celebrità, non è chiaro se farà la sua comparsa nel prossimo sequel, dato che il destino di Silverhand era segnato nel progetto esistente, ma forse ci sono modi per resuscitare il personaggio.

Parlando in un recente livestream di CD Projekt Red, Cyberpunk Il creatore di TTRPG Mike Pondsmith ha affermato di avere modi per garantire che Reeves abbia un ruolo nel progetto di follow-up quando ha commentato le recenti affermazioni di Reeves secondo cui gli piacerebbe tornare al ruolo di Johnny Silverhand.

"Non molto tempo fa, ho visto che Keanu vorrebbe trovare un modo per tornare dalla morte e interpretare di nuovo Johnny. Ho dei modi per farlo, Keanu, contattami."

Durante lo streaming, Pondsmith ha anche accennato a com'è stato vedere Elba per la prima volta nell'espansione Phantom Liberty, prima di rilasciare un nome che molti vorrebbero senza dubbio vedere fare la sua comparsa nel futuro della serie.

"Sì, è stato davvero bello, ma ci metteremo nei guai perché quel ragazzo assomiglia molto a Idris Elba. Probabilmente farà causa. E tutti dicono: "È Idris". Che cosa?! Ok, allora fammi capire, hai Keanu Reeves e poi ti giri e prendi Idris Elba. Voglio dire, cosa c'è dopo, Scarlett Johansson?"

Pondsmith ha poi proseguito con ulteriori prese in giro concludendo con: "Scarlett, sai, ho dei ruoli per te".

<social>https://www.youtube.com/live/1_HsIlaqMkc</social>

Ti piacerebbe vedere Reeves nel sequel di Cyberpunk o Johansson fare il suo debutto nella serie?