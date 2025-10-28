Il creatore di DayZ: "Valve non riceve abbastanza critiche per le sue meccaniche di gioco d'azzardo"

HQ

Le loot box sono state un argomento molto dibattuto per molto tempo, con il metodo pesantemente criticato di vendere microtransazioni paragonato alle scommesse e accusato di attirare i giovani giocatori nella dipendenza dal gioco d'azzardo. Fortunatamente, l'industria ha un po' ripulito il suo operato, ma ci sono ancora alcuni grandi trasgressori.

Una di queste è Valve, che, stranamente, sfugge spesso alle critiche che solitamente ricevono gli altri. Il creatore di DayZ, Dean Hall, pensa che questo sia completamente irragionevole, e in un'intervista con Eurogamer, afferma che se la stanno cavando troppo facilmente con le loro pratiche commerciali per Counter-Strike 2:

"È qualcosa su cui penso che Valve non riceva abbastanza critiche. Onestamente sono disgustato dalle meccaniche di gioco d'azzardo nei videogiochi: non hanno assolutamente posto".

E' dubbio che anche questa volta ci sarà un dibattito importante. Valve sembra avere un'infallibile capacità di evitare le critiche, anche se un po' di malcontento ha iniziato a crescere negli ultimi anni. Oltre alle meccaniche delle loot box e ai diffusi problemi di cheater (alcuni pensano che Valve dovrebbe concentrarsi maggiormente su questo invece di vendere skin), ci sono anche crescenti critiche sulla mancanza di moderazione su Steam.

Qual è la sua opinione su Valve? C'è motivo di criticarli, o sono i bravi ragazzi dell'industria dei giochi e al di sopra di queste cose?