Il creatore di Dead Space e Callisto Protocol ne ha abbastanza di persone che "mettono giù i giochi AAA"

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AAA è morta? Il gioco AAA ha già esaurito? Dovremmo abbandonare tutto per esperienze AA e indie che danno un senso premium? Abbiamo posto queste domande, come quasi tutti gli altri media, poiché sembra che ciò che un tempo era il vertice della qualità dei giochi sia ora diminuito rapidamente. Glen Schofield, il creatore di Dead Space e The Callisto Protocol, la pensa in modo molto diverso. Crede che ci siano soluzioni ai problemi AAA che si stanno vivendo in questo momento, e che dovremmo essere tutti un po' più gentili con gli studi di alto livello.

"Oggi tutti stanno sminuendo AAA. Chi pensi abbia dato il via a ogni singola nuova console o piattaforma? È iniziato con i giochi AAA che la hanno travolto a tutta l'occasione," ha detto Schofield Gamesindustry.biz. Ha spiegato che il COVID è stato un momento enorme per l'industria, poiché ha mostrato agli sviluppatori AAA che non riuscivano a creare giochi abbastanza velocemente da soddisfare la domanda, dato che tutti erano a casa desiderosi di giocare.

"Miliardi di dollari sono stati riversati nell'industria. Quando arrivano così tanti soldi, inevitabilmente li dai alle persone sbagliate. Guardo chi sono (e alcuni di loro li conosco) e penso: 'Lui è a 10 anni di distanza, lei a 5 anni dal poter fare questo'. Ricevono uno studio e un gioco allo stesso tempo," ha detto Schofield.

Ha aggiunto: "La due diligence da parte di chi investe è terribile. Pensa a Bungie! Pagavano troppo, e in molti casi non pagavano le persone giuste. Tutto quello che devi fare è trovare chi è la vera persona creativa, invece che quella che dice solo di essere creativa. Ci sono molte persone che copiano molto bene. Le persone non creative devono solo grattare la superficie più a fondo per trovare persone creative che a loro volta li aiutino ad assumere le persone giuste."

A differenza di altri esperti del settore, Schofield non chiede team più piccoli su progetti AAA, ma uno sviluppo più mirato, scegliendo le "persone giuste" per i lavori. Sulla carta sembra facile, ma potrebbe essere difficile considerando lo stato attuale del settore.