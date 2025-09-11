Il creatore di Dead Space Glen Schofield è aperto alla realizzazione di un gioco di Alien

HQ

Insieme all'innovativo franchise di Alien di Ridley Scott, Dead Space è spesso citato come una delle migliori esperienze horror ambientate nello spazio. E ora il suo creatore, Glen Schofield, ha rivelato che non gli dispiacerebbe affrontare l'universo di Scott come suo prossimo progetto di gioco, a patto che qualcuno gli offrisse la licenza.

In un'intervista con PC Gamer, Schofield ha dichiarato:

"Diciamo che qualcuno è venuto da me e mi ha detto: 'Ti daremo la licenza di Alien. Potrei mostrarvi immediatamente - forse 100 diversi alieni che ho realizzato in Midjourney negli ultimi due anni... Quindi sì, mi piacerebbe fare un gioco di Alien".

C'è un problema, però: Schofield richiede il totale controllo creativo. Insiste sul fatto che un gioco può essere veramente grande solo se gli è permesso di seguire la sua visione.

"Diciamo che ho preso una licenza, cosa che davvero non voglio fare; Voglio crearne uno mio".

L'ultimo grande titolo di Alien è stato Alien: Isolation del 2014, e sappiamo già che un sequel tanto atteso è in lavorazione da Creative Assembly. Ma forse c'è ancora spazio anche per un gioco di Alien di Schofield. Che ne pensi?