Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, è "pronto a partire" con Dead Space 4

HQ

Glen Schofield crede che ora potrebbe finalmente essere il momento per un quarto gioco di Dead Space. Il creatore di Dead Space e The Callisto Protocol non è stato coinvolto nell'ex franchise per anni, ma è pronto a prendere le redini ancora una volta.

Come ha rivelato a IGN durante la recente partecipazione alla Gamescom Asia, Schofield ha persino fatto delle chiamate a EA per parlare delle sue idee. "Sono andato a [EA] di recente e mi hanno detto no, non siamo più interessati", ha detto. "Ho detto, posso riavere il team di leadership. Ho bisogno dei modelli di EA Motive [che ha costruito il Dead Space Remake nel 2023] e posso farti risparmiare dai 30 ai 40 milioni di dollari sull'idea che ho. E loro sono tipo, 'no'. "

Tuttavia, con l'arrivo di una nuova proprietà a EA grazie all'accordo con Silver Lake, il PIF saudita e Affinity Partners, Schofield pensa che un ritorno a Dead Space abbia una possibilità. "Ho un bel po' di idee con cui sono pronto e una di queste è Dead Space 4. Il fatto che EA sia appena stata acquistata, penso che ci sia un'opportunità. Sto già effettuando chiamate".

Schofield ha lasciato gli Striking Distance Studios circa un anno dopo l'uscita di The Callisto Protocol. Da allora, ha lavorato a un progetto di passione con sua figlia, che ha dovuto lasciarsi alle spalle. A luglio di quest'anno, Schofield ha detto che credeva di aver diretto il suo ultimo gioco, ma sembra che non riesca a resistere all'attrazione di creare altri giochi.