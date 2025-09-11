Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, sarebbe interessato a realizzare un gioco di Alien

HQ

Glen Schofield è un nome ben noto nell'industria dei videogiochi, in quanto è l'uomo che ha contribuito a creare Dead Space e più recentemente ha fondato lo studio Striking Distance e ha consegnato The Callisto Protocol. È un po' un maestro dell'horror fantascientifico e, dal momento che al momento non sta lavorando a nulla, ci si è chiesti se avrebbe mai lavorato su un videogioco su licenza.

PC Gamer ha chiesto informazioni sulla questione, in cui Schofield ha detto che se ne avesse avuto la possibilità e se avesse dovuto lavorare su un videogioco con licenza (cosa che in realtà non vuole), sarebbe stato il franchise Alien.

"Diciamo che ho preso una licenza, cosa che davvero non voglio fare; Voglio crearne uno mio. Diciamo che qualcuno viene da me e mi dice: 'Ti daremo la licenza di Alien'. Potrei mostrarvi immediatamente, non so, forse 100 alieni diversi che ho realizzato in Midjourney negli ultimi due anni, solo perché mi piace. Quindi sì, mi piacerebbe fare un gioco di Alien".

Se Schofield avesse mai avuto la possibilità di fare un Alien gioco, ha detto che non sarebbe stato negoziabile avere il controllo creativo completo sul progetto, poiché "non farò un grande gioco a meno che non sia mio e io non sia così radicato in esso, allora ti darò il 130%".

Ti piacerebbe vedere un gioco Alien dalla mente dietro Dead Space e The Callisto Protocol ?