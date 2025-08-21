Il creatore di Dead Space Glen Schofield vede l'intelligenza artificiale come il futuro dell'industria dei giochi

HQ

Lo sviluppatore di giochi Glen Schofield afferma di essere "al 100% dietro l'intelligenza artificiale" nello sviluppo dei giochi. Schofield è meglio conosciuto come il creatore di Dead Space, ma ha anche guidato lo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII. Il suo progetto più recente è stato The Callisto Protocol.

Secondo Schofield, l'intelligenza artificiale può rendere lo sviluppo più efficiente, ridurre i costi e migliorare la qualità, anche se la tecnologia non è ancora completamente pronta per essere integrata nei motori di gioco. Che possa sostituire alcuni ruoli lavorativi, lo vede come una progressione naturale.

"La forza lavoro creativa è nel fuoco incrociato di questa discussioneRicordo quando è arrivato Photoshop... La gente pensava che i computer avrebbero sostituito gli artisti dell'aerografo. Anche il motion capture avrebbe "preso posti di lavoro". Ma alla fine, ha solo alzato l'asticella".

Guardando al futuro, Schofield ritiene che emergeranno inevitabilmente nuovi ruoli, come i "prompt engineers". "L'intelligenza artificiale è qui, dobbiamo solo lavorarci".

