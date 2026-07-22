Il creatore di Disgaea: Senza giochi fisici, Sony non ha bisogno di una console PlayStation

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L'annuncio di Sony che smetterà di produrre giochi fisici a partire da gennaio 2028 ha colpito il mondo del gaming come una bomba, e da allora i dibattiti sono inaccesi tra chi pensa che sia assurdo e chi crede che i download digitali siano il futuro.

C'è anche un gruppo più sfumato da qualche parte nel mezzo, che comprende pienamente la decisione di Sony ma, allo stesso tempo, avrebbe voluto che l'azienda avesse fatto di più per rassicurare i giocatori che possedevano i propri titoli e avesse fornito una migliore retrocompatibilità, un po' più simile a Steam. I possessori di PlayStation saranno semplicemente meno protetti in futuro.

Ora, il creatore della serie giapponese di giochi di ruolo Disgaea, Sohei Niikawa, si è espresso sulla questione e ha raggiunto una conclusione piuttosto sorprendente. Ritiene che Sony possa benissimo interrompere le console PlayStation se non offrono giochi fisici. In un'intervista a Noisy Pixel durante l'Anime Expo 2026, dice:

"Penso che le edizioni fisiche dei giochi siano molto importanti. Per i fan, poter conservare un gioco che amano come oggetto può avere un grande valore. Diventa un ricordo o un ricordo legato a qualcosa che conta per loro."

Detto ciò, comprende la logica commerciale dietro la decisione, ma allo stesso tempo crede che i giochi fisici abbiano un significato per i fan che i dirigenti non comprendono del tutto:

"Da un punto di vista puramente commerciale, capisco perché le persone di Sony prendano quella decisione. Tuttavia, i dirigenti che l'hanno deciso probabilmente non hanno mai avuto l'esperienza di venire a un evento come Anime Expo e vedere qualcuno avvicinarsi con un gioco fisico per chiedere un autografo.

Non credo che comprendano i sentimenti di quei fan, e forse non avranno mai considerato cosa significhino le edizioni cartacee per chi le apprezza."

Di conseguenza, Niikawa afferma che Sony potrebbe anche semplicemente interrompere le console:

"Se vogliono arrivare a eliminare i pacchetti fisici, tanto vale eliminare anche l'hardware. Una televisione sarebbe sufficiente. Perché dovresti aver bisogno della console?

Se vuoi eliminare i giochi fisici, tanto vale andare fino in fondo."

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