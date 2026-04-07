Il creatore di Double Dragon, Yoshihisa Kishimoto, muore a 64 anni

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Uno dei veri pionieri del mondo del gaming ci ha lasciati. Yoshihisa Kishimoto, creatore di classici come Double Dragon e Kunio-kun, è venuto a mancare all'età di 64 anni. La notizia è stata confermata dal figlio, che ha annunciato la morte del padre il 2 aprile.

"Mi dispiace informarvi che mio padre è venuto a riposo il 04/02/2026. Grazie mille per tutto quello che hai fatto per me durante la mia vita. Perdonaci se ci esibiremo al funerale di famiglia. Spero che continuerai a goderti delle opere di mio padre, incluso Kunio-kun."

Kishimoto è stato uno dei veri pesi massimi dell'era delle arcade. Negli anni '80 ha lavorato per la prima volta a Data East, dove ha contribuito a titoli come Cobra Command e Road Blaster, prima di passare a Technos, il luogo dove ha davvero consolidato il suo nome nei libri di storia con Nekketsu Kōha Kunio-kun (o Renegade per noi occidentali).

Il gioco ha praticamente gettato le basi per tutto il genere dei picchiaduro e, come se non bastasse, ha seguito con Double Dragon, che è diventato una sensazione globale e ha portato il genere a un livello completamente nuovo. Ciò che rende Kishimoto particolarmente affascinante è che gran parte del suo lavoro è stato ispirato dalla sua stessa vita. Da adolescente, apparentemente non era esattamente estraneo ai combattimenti, che influenzavano direttamente i suoi mondi di gioco.

In altre parole, Kishimoto lascia un'incredibile eredità, che vive non solo nei suoi giochi ma anche nel DNA del genere picchiaduro che ha contribuito a plasmare.

Riposa in pace.