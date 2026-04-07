Il creatore di Double Dragon, Yoshihisa Kishimoto, muore a 64 anni
L'era delle sale giochi ha appena perso uno dei suoi architetti fondatori.
Uno dei veri pionieri del mondo del gaming ci ha lasciati. Yoshihisa Kishimoto, creatore di classici come Double Dragon e Kunio-kun, è venuto a mancare all'età di 64 anni. La notizia è stata confermata dal figlio, che ha annunciato la morte del padre il 2 aprile.
"Mi dispiace informarvi che mio padre è venuto a riposo il 04/02/2026. Grazie mille per tutto quello che hai fatto per me durante la mia vita. Perdonaci se ci esibiremo al funerale di famiglia. Spero che continuerai a goderti delle opere di mio padre, incluso Kunio-kun."
Kishimoto è stato uno dei veri pesi massimi dell'era delle arcade. Negli anni '80 ha lavorato per la prima volta a Data East, dove ha contribuito a titoli come Cobra Command e Road Blaster, prima di passare a Technos, il luogo dove ha davvero consolidato il suo nome nei libri di storia con Nekketsu Kōha Kunio-kun (o Renegade per noi occidentali).
Il gioco ha praticamente gettato le basi per tutto il genere dei picchiaduro e, come se non bastasse, ha seguito con Double Dragon, che è diventato una sensazione globale e ha portato il genere a un livello completamente nuovo. Ciò che rende Kishimoto particolarmente affascinante è che gran parte del suo lavoro è stato ispirato dalla sua stessa vita. Da adolescente, apparentemente non era esattamente estraneo ai combattimenti, che influenzavano direttamente i suoi mondi di gioco.
In altre parole, Kishimoto lascia un'incredibile eredità, che vive non solo nei suoi giochi ma anche nel DNA del genere picchiaduro che ha contribuito a plasmare.
Riposa in pace.