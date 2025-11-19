Il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, vuole supervisionare la serie fino alla sua morte

HQ

Considerando che è considerato il creatore della serie Dragon Quest, non sorprende che Yuji Horii consideri la famosa serie JRPG come sua figlia. Dopo aver supervisionato la serie per quasi 40 anni, Horii ha rivelato di non avere intenzione di apportare cambiamenti a questo capitolo a breve, poiché in un'intervista a Game Informer ha esplicitamente detto di voler lavorare su Dragon Quest fino alla sua morte.

Quando gli è stato chiesto perché continui a creare Dragon Quest giochi, Horii ha dato una risposta molto sorprendente e ammirevole.

"Sai, negli ultimi anni ci sono sempre più aree in cui mi affido ad altri membri per lavorare su parti dei titoli di Dragon Quest," mi dice. "Ma vorrei comunque restare coinvolta per supervisionare tutto. Considero Dragon Quest come mio figlio. Lo adoro davvero e, in questo senso, penso davvero che ci lavorerò fino alla morte. Penso che il mio prossimo obiettivo sia assistere al 50° anniversario [2036]."

Al momento, Horii ha 71 anni, il che significa che quando arriverà il 50° anniversario avrà 82 anni. Questo significa senza dubbio che, con Horii al timone, possiamo continuare ad aspettarci nuovi progetti Dragon Quest per il prossimo futuro, con il prossimo che sarà Dragon Quest VII Reimagined quando debutterà il 5 febbraio. L'ultimo gioco Dragon Quest era ovviamente Dragon Quest I & II HD-2D Remake, con cui abbiamo adorato il nostro tempo.