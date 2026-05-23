Il creatore di Esoteric Ebb rivela che gli piacerebbe creare un "assassino di Elder Scrolls"

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Christoffer Bodegård, il creatore di Esoteric Ebb, ha trascorso anni della sua vita sul gioco di ruolo. Iniziandolo ancora prima che uscisse Disco Elysium - il gioco a cui probabilmente lo paragonerai - Bodegård ha finalmente visto il suo lavoro dato i suoi frutti, con una risposta straordinaria a questo RPG elegante e affascinante. La sua passione per i giochi e per la loro creazione non è svanita, e sembra che il suo progetto da sogno sia un RPG ancora più ambizioso di Esoteric Ebb.

In una recente intervista con Gamereactor, abbiamo chiesto a Bodegård se aggiungerebbe qualcosa a Esoteric Ebb se avesse avuto un po' più di tempo e denaro. Lo sviluppatore non voleva cambiare nulla di importante nel progetto. "Forse potresti aggiungere qualche altra immagine, sistemare il doppiaggio e rifinirlo un po' di più - ma sono contento di Ebb," disse.

Ma gli piacerebbe realizzare un progetto incredibilmente ambizioso se gli venissero dati praticamente soldi illimitati. "Se mi dessi fondi infiniti per fare un altro gioco, inizierei sicuramente la produzione di un immersive sim open-world in prima persona ambientato a Norvik. Immagina lo stile artistico di Ebb, ma in prima persona, e con tutte le meccaniche della 5e adattate per un gioco che emula sia D&D sia agisce come un killer di Elder Scrolls. Dammi 500 milioni di dollari e dieci anni e posso sistemare tutto per te!"

Bodegård ha parlato così apertamente del progetto dei sogni perché "probabilmente non si realizzerà mai." Se Esoteric Ebb avesse venduto milioni e milioni di copie, però, quello sarebbe stato il suo prossimo gioco. Per ora, Bodegård è interessato principalmente a giochi come Esoteric Ebb, mentre il suo progetto da sogno resta sullo sfondo. "Purtroppo, la situazione finanziaria è quella attuale. La maggior parte delle aziende di videogiochi è fortunata se riesce a ottenere mezzo milione o un milione di dollari di finanziamenti. Diciamo solo che è uno scherzo. Per ora," disse.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Christoffer Bodegård qui.