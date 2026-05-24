Il creatore di Esoteric Ebb rivela quali parti del gioco sono state le più difficili da realizzare

HQ

Esoteric Ebb è un gioco enorme. È una breve campagna di D&D inserita in un videogioco, con tutte le possibili strade che un giocatore potrebbe esplorare, completa di un enorme cast di NPC unici e interessanti. La sua sceneggiatura conta circa 600.000 parole e, sebbene il creatore Christoffer Bodegård sia chiaramente orgoglioso di tutto il gioco (soprattutto ora grazie al suo successo), ci sono state parti della realizzazione che per lui sono state difficili o frustranti.

Parlando con noi in una recente intervista dopo il lancio e il successo del gioco, Bodegård ha spiegato le parti di Esoteric Ebb che lo hanno messo alla prova sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Per quanto riguarda quest'ultimo, la politica interna si rivelò particolarmente difficile da concludere.

"Li ho conservati fino alla fine - tre mesi prima dell'uscita del gioco. Perché sapevo che gran parte dello sviluppo politico del protagonista si sarebbe basato proprio su questi, e sapevo anche che sarebbero stati fortemente limitati dalla mia conoscenza politica e filosofica," spiegò Bodegård. "Ho bevuto un sacco di tè e mi sono seduto all'inizio di dicembre 2025 per scriverli tutti, uno per uno. Ed è stato qui che ho dovuto davvero esaminare quali fossero i miei pensieri di parte, i miei pilastri ideologici fondamentali e i miei sentimenti riguardo a temi come la democrazia, uomini e donne, migrazione e solitudine."

Il processo di pubblicare tutto è stato spaventoso, soprattutto perché Bodegård non aveva un modo reale per valutare come le persone avrebbero reagito ai contenuti e ai temi fortemente politicizzati del gioco. Se c'era un elemento che frustrava più che spaventava Bodegård, però, erano gli scontri.

"Quella è stata l'unica parte del gioco in cui ho effettivamente chiesto aiuto al mio editor, Phil Jamesson, che ha dovuto scrivere bozze per quattro delle battaglie successive, basandomi sul mio progetto," Disse Bodegård. "C'è così tanto contenuto unico da scrivere per questi - immagina, possono essere giocati in tanti ordini diversi. Ci sono così tante scelte diverse: ogni round deve avere attacchi e azioni uniche. E ogni round successivo è influenzato (e spesso interamente basato su) la scelta fatta in precedenza. E perché ci siano tattiche, strategie e AGENZA in questi casi, tutto deve essere progettato correttamente. Sono comunque molto orgoglioso dello scontro finale con il boss. È davvero bello."

Anche se alcune parti si sono rivelate spaventose e altre frustranti da realizzare, il risultato finale di Esoteric Ebb è certamente un insieme impressionante, e uno che non sarebbe lo stesso senza i conflitti politici o gli incontri stravaganti.