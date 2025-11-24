Il creatore di Everybody Loves Raymond spiega perché la serie non avrà mai un reboot

HQ

Hollywood è nota per il suo amore nel riportare in vita vecchie serie, sia come reboot che come sequel, e sembra che ciò accada costantemente dietro le quinte. Negli ultimi anni abbiamo visto il ritorno di Will & Grace, Arrested Development, Fuller House, That '90s Show, Saved by the Bell e Frasier - solo per citarne alcuni.

Una serie di cui non abbiamo ancora sentito parlare, però, è il grande successo Everybody Loves Raymond, in cui sia il creatore Phil Rosenthal (conosciuto tra le altre cose da Somebody Feed Phil su Netflix) sia l'attore protagonista Ray Romano hanno sempre detto di no, sostenendo che sia impossibile ricreare la grandezza della serie. Continuare la storia non è nemmeno un'opzione, poiché gli attori Doris Roberts e Peter Boyle (che interpretavano i genitori Marie e Frank Barone) sono entrambi deceduti. Rosenthal ha detto a Deadline riguardo alla questione:

"Molti show fanno reboot, e non abbiamo mai voluto farlo. Abbiamo sentito di non poter farne uno onestamente, visto che alcuni membri del cast non sono più con noi, e sono stati essenziali per il successo dello show. Inoltre, sia Ray che io crediamo che i reboot non siano mai buoni come l'originale."

Anche Romano ha intervenuto sulla questione, ed è esattamente sulla stessa strada:

"Non vogliamo farlo perché non sarebbe mai così bello. Prima di tutto, anche se ogni membro del cast fosse vivo e vegeto, non è mai stato bravo come quando la serie era fiorente e noi eravamo più giovani. E il fatto che la madre, il padre e uno dei bambini siano spariti, e anche un paio di guest star, sarebbe un torto allo show. Sono una dinamica così importante e un elemento che ha fatto funzionare la serie, che sembrerebbe quasi irrispettoso nei loro confronti anche solo provarci. Penso che anche prima, se gli altri attori fossero ancora in giro, penso ancora che avremmo deciso di non fare un reboot.

Tutti amano Raymond è considerato concluso al momento giusto, ritirandosi dopo la nona stagione, quando era ancora popolare e considerato di alta qualità. Rosenthal staccò deliberatamente la spina per non farla andare troppo a lungo.

Detto ciò, oggi i fan hanno qualcosa da aspettare con ansia, ovvero una reunion chiamata Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion. Negli Stati Uniti sarà trasmesso sulla NBC, ma resta da vedere chi lo trasmetterà in altre parti del mondo.

Cosa ne pensi di Everybody Loves Raymond, e sei interessato a guardare il programma dell'anniversario?