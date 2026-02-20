Il creatore di Final Fantasy VII: Remake difende le carte chiave di gioco per Switch 2

HQ

Le discussioni sulle cosiddette Game Key Card per Switch 2 continuano ad essere molto vivace. Si tratta di cartucce fisiche che non contengono il gioco in questione, ma funzionano semplicemente come una chiave che permette di scaricare il gioco. Questo significa che quando i server vengono spenti, la cartuccia è inutile quanto una copia digitale.

Per molti, questo va contro l'idea stessa di possedere una cartuccia, e molti collezionisti hanno dichiarato di essere estremamente delusi da questo e di scegliere attivamente di non acquistare Game Key Card. Ora, Naoki Hamaguchi, creatore di Final Fantasy VII: Remake, si è espresso sul fenomeno in un'intervista con Automaton, spiegando perché il gioco di ruolo recentemente rilasciato (per Switch 2 e Xbox Series S/X) non sia arrivato su una cartuccia "vera" che contenga effettivamente il gioco.

Si scopre che la ragione è più complicata del fatto ovvio che semplicemente non sarebbe entrata, a causa del limite di 64 gigabyte. Hamaguchi dice:

"Non c'è modo di evitare le carte magnetiche sotto certi aspetti. Se confronti il caricamento diretto da una cartuccia di gioco (contenente tutti i dati di gioco) con il caricamento dallo storage interno del Nintendo Switch 2, la differenza di velocità di caricamento è circa il doppio."

Questo, ovviamente, pone problemi che Square Enix non è riuscita a aggirare perché avrebbe portato a un'esperienza di gioco peggiore:

"Il nostro game design non è costruito per caricare tutti i dati in anticipo, senza che venga caricato nulla dopo. Anche durante il gioco, i dati vengono continuamente scambiati e, dato questo presupposto, la velocità di caricamento di una scheda di gioco sarebbe inevitabilmente insufficiente, causando stress per il giocatore. Inoltre, con la capacità attuale delle cartucce, c'è la limitazione pratica che i dati completi del gioco semplicemente non si adatterebbero fin dall'inizio."

Massimizzando i punti di forza del formato, Hamaguchi crede di poter ottimizzare i giochi il più possibile. E questo è qualcosa che intendono continuare a fare. Arriva persino a sostenere che è grazie al fatto che la Switch 2 dispone di supporti di archiviazione così rapidi che Final Fantasy VII: Remake Intergrade sia stato introdotto nel formato in primo luogo:

"In passato, quando ci trovavamo di fronte a problemi pratici legati alla velocità di caricamento e alla capacità di archiviazione che non riuscivamo a risolvere, abbiamo dovuto decidere di non rilasciare il rilascio sui sistemi Nintendo. Tuttavia, le prestazioni di Nintendo Switch 2 sono impressionanti e, con un formato di key card come FFVII Remake, è diventato possibile rilasciare i giochi. Credo che l'unica cosa che posso fare sia continuare a comunicare sinceramente questo fatto agli utenti."

Il dibattito sulle Game Key Card probabilmente continuerà a infuriare, ma in alcuni casi è semplicemente ovvio che senza questa soluzione il gioco non avrebbe potuto essere rilasciato fisicamente - o avrebbe dovuto essere notevolmente ridimensionato.