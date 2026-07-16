Il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinkski, dice ai giocatori di "smetterla di farsi coinvolgere in guerre culturali di cavolate" prima dell'uscita dell'E-Day

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Oggigiorno, le guerre culturali definiscono una piccola ma rumorosa parte della discussione su internet su un videogioco, specialmente uno creato da sviluppatori "occidentali". Includere una persona di colore? Sei svegliato. Rendere qualcuno gay? Svegliato. Fare un gioco fallito? Svegliato. Fare un gioco che venda milioni di persone con elementi woke? No, hai un passare perché non si adatta all'agenda. È stancante, e una persona che ne è stufa è Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War.

Rispondendo a qualcuno che ha pubblicato un'immagine antisemita, omofoba e davvero orribile sotto un tweet di Bleszinksi, l'ex direttore di Epic Games ha scelto di non lasciarsi provocare dalla rabbia, chiedendo invece che il minor numero possibile di persone si coinvolga in guerre culturali.

"Smettila di farti coinvolgere in queste guerre culturali assurde, gente. Sono i ragebait che traggono profitto e alimentano la tua rabbia, non dimenticarlo mai," ha scritto Bleszinski, a seguito delle critiche a Gears of War che includeva un personaggio femminile di colore che potrebbe o meno far parte della comunità LGBT. Il creatore di Gears ha anche detto che lo stesso pubblico che si dichiara fan di lunga data della serie sarebbe stato contrariato dall'inclusione di Bernie, un personaggio presente dal 2008.

Gears of War: E-Day uscirà il 6 ottobre per PC e Xbox Series X/S.