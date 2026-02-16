Il creatore di God of War offre una recensione feroce di Sons of Sparta: "Una delle peggiori decisioni che il team di God of War abbia mai preso"

HQ

Come parte dello State of Play della scorsa settimana, la serie God of War ha fatto scalpore (seppur polarizzante), completando la serie e annunciando una trilogia di remake probabilmente tra anni, per poi fare un shadowdrop su un gioco che è stato accolto in modo incoerente.

Alcuni si stanno divertendo con God of War: Sons of Sparta, con il gioco attualmente a un Metascore critico di 75 su Metacritic e un punteggio utente di 71, ma il creatore della serie David Jaffe è tutt'altro che impressionato.

In un nuovo video sul suo canale YouTube, Jaffe condivide alcune riflessioni su Sons of Sparta e su come il gioco sia "offensivo", "generico e noioso" e "una delle peggiori decisioni che il team di God of War abbia mai preso." Non risparmiarti i colpi, Jaffe.

Completamente, ha dichiarato: "Ho giocato poco più di un'ora al nuovo gioco GOD OF WAR, GOD OF WAR-Sons of Sparta! È ben fatto, ma generico e noioso. È anche una delle peggiori decisioni che il team di God of War abbia mai preso. La sua stessa esistenza è davvero confusa. E offensivo."

Ha inoltre spiegato come il gioco fosse "offensivo", sottolineando che presenta una "incapacità di rispettare la licenza".

Puoi vedere qui sotto le riflessioni complete di Jaffe su Sons of Sparta, e per saperne di più sul gioco, restate sintonizzati per la nostra recensione nei prossimi giorni.