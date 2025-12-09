Il creatore di Mamon King dice che vuole solo creare un gioco divertente e non gli importa se vende bene

Oggi è una credenza diffusa che i grandi sviluppatori di videogiochi siano inutilmente avidi e spendano troppo soldi per microtransazioni e DLC piuttosto che per rendere i giochi divertenti. Tra gli sviluppatori indie, però, la situazione è un po' diversa, e spesso troviamo appassionati tra le loro fila.

Tra questi c'è il fortunato streamer giapponese Yoshinama, che è passato a sviluppatore di videogiochi. Ha investito 25 milioni di yen (circa £120.000 / €140.000) di tasca propria per realizzare un gioco molto di nicchia, ma piuttosto costoso, insieme allo studio Litmus. Il loro titolo si chiama Mamon King e sarà rilasciato su PC e Switch domani (10 dicembre).

Automaton ha parlato con lui per scoprire di più su come intende guadagnare da questo - e la risposta è a anni luce da ciò che direbbero gli sviluppatori AAA:

"La gente potrebbe pensare che sono strano, ma io ero tipo, 'Voglio fare un gioco. Non ho bisogno di profitto.' Onestamente, penso che trarre profitto da questo sarebbe estremamente difficile. Non ho alcuna esperienza nello sviluppo di videogiochi e nessuna credibilità nel settore; Sono solo uno streamer. Eppure, desideravo disperatamente creare un gioco."

Il direttore di gioco dello studio, Yu Totsuka, dice che questa spiegazione è bastata a convincerlo, perché alla fine vuole creare giochi che lo entusiasmano:

"Sono stata sinceramente commossa dalla sua affermazione: Anche se le vendite sono difficili, voglio fare ciò che voglio fare (ride)."

Mamon King prende ispirazione dalla serie Monster Rancher di Koei Tecmo, ma vediamo anche elementi di Pokémon. Puoi vedere quattro immagini dell'avventura qui sotto.