Il creatore di Mortal Kombat è interessato a riportare Killer Instinct

Mortal Kombat 1 vendette bene, ma non fu comunque all'altezza delle aspettative della Warner Bros., e il supporto fu interrotto prima del previsto. Purtroppo, non sappiamo su cosa abbia lavorato NetherRealm Studios da allora, ma molti credono che sia una nuova Injustice, la loro popolare serie di combattimento DC, il che avrebbe senso dato il nuovo Universo DC lanciato.

Ma... Potrebbe essere che stiano facendo qualcosa di completamente diverso? Il fondatore dello studio e co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha fatto un sondaggio un po' strano su X che si è appena concluso. Stranamente, si chiede quale sia il modo migliore per "riportare Killer Instinct." Come sappiamo, questa è la serie di videogiochi di Microsoft, avviata da Rare a metà degli anni '90.

Boon è noto per spesso prendere in giro i suoi seguaci con indizi oscuri e altre cose, e scrive di essere "solo curioso." Tuttavia, ciò non ha impedito a chi ipotizza che il team Xbox possa aver iniziato una collaborazione con NetherRealm per farli realizzare il prossimo Killer Instinct, proprio come Marvel ha lavorato con Capcom su giochi di combattimento in diverse occasioni.

Probabilmente non dovremmo leggere troppo su questo, ma potresti concordare che sia una domanda strana a cui vale la pena prestare attenzione, giusto? Puoi vedere il risultato nell'immagine qui sotto.