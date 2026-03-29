Il creatore di Peaky Blinders rivela la svolta in stile Fight Club che ha quasi incluso in The Immortal Man

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Peaky Blinders è la serie di Tommy Shelby il 90% delle volte, ma ci sono alcuni personaggi secondari che danno davvero vita alla serie, a volte rubando scene a Cillian Murphy in persona. Alfie Solomons, interpretato da Tom Hardy, è uno di questi personaggi. Era così beniamino dai fan che Hardy riuscì a convincere Knight a riportarlo per la quinta e la sesta stagione della serie, nonostante fosse apparentemente stato ucciso alla fine della quarta.

Parlando con The Hollywood Reporter, Knight rivela che inizialmente c'era un'idea per tenere Alfie morto, ma mantenere comunque quelle scene in atto. Durante le stagioni 5 e 6, ogni volta che Tommy e Alfie parlano, lo fanno solo tra loro. L'idea, come probabilmente potete immaginare, era che il film The Immortal Man rivelasse che Alfie era morto per tutto il tempo, apparendo a Tommy come solo un'altra invenzione della sua immaginazione, come la sua defunta moglie Grace.

"Ho avuto un'idea, di cui non ho parlato molto. Da quando è stato ucciso sulla spiaggia di Margate [nella quarta stagione], si vedono solo Tommy e Alfie insieme da soli. Ho pensato: Forse [Alfie] appare, e ci rendiamo conto che è stato morto tutto quel tempo. Ora, quasi l'ho fatto, e non l'ho fatto, ma era un pensiero," spiegò Knight.

Peaky Blinders: The Immortal Man è pieno di colpi di scena durante tutta la durata del film, quindi forse questo sarebbe stato troppo per il nostro cervello da gestire. In ogni caso, è un'idea interessante, che sicuramente alimenterà le teorie dei fan per anni a venire.