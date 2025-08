Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, si unisce al progetto 007 di Denis Villeneuve come sceneggiatore

HQ

Relativamente di recente, è stato confermato che Denis Villeneuve avrebbe assunto il compito di realizzare il prossimo film di James Bond per Amazon MGM Studios.Dune Il regista lavorerà con i nuovi produttori della serie Amy Pascal e David Heyman, entrambi i quali hanno sostituito i veterani di lunga data Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Mentre stiamo ancora aspettando di sapere chi si assumerà l'enorme compito di indossare abiti eleganti e mettersi al volante di un Aston Martin come James Bond per succedere a Daniel Craig, almeno ora sappiamo chi scriverà la sceneggiatura di questo film in uscita.

Secondo Amazon, Steven Knight è stato selezionato come sceneggiatore del film, con il talento inglese noto per aver prodotto una serie di progetti e serie, in gran parte per la BBC. La filmografia di Knight include Peaky Blinders, See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows, The Town, The Veil, All the Light We Cannot See e Taboo, ma questo sarà senza dubbio il suo lavoro di più alto profilo fino ad oggi.

Non abbiamo ancora ulteriori informazioni su questa firma, ma speriamo che con un regista, i produttori esecutivi e uno sceneggiatore confermati, si possa iniziare a lavorare sul casting per il film in uscita, con una serie di nomi che già si vocifera saranno in discussione, anche per la prossima Bond girl.