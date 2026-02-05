Il creatore di Prince of Persia commenta la cancellazione "deludente" dell'ultimo minuto del remake di The Sands of Time

HQ

Un paio di settimane fa, Ubisoft ha preso una decisione che ha turbato molti. Nonostante innumerevoli voci secondo cui il Prince of Persia: The Sands of Time Remake era proprio dietro l'angolo, il gioco è stato cancellato all'ultimo momento, insieme a qualche altro progetto non annunciato, mentre era promessa una massiccia ristrutturazione anche per il colosso francese del videogioco.

La notizia è ancora molto cruda per molti, con la fiducia in Ubisoft ai minimi storici, e ora, a seguito dei commenti "devastanti" del doppiatore in The Sands of Time Remake, il vero creatore di Prince of Persia ha condiviso anche lui alcune opinioni.

Rivolgendosi al suo blog personale, Jordan Mechner, che non lavora nell'industria dei videogiochi da molti anni, ha pubblicato alcune riflessioni in cui ha descritto la cancellazione come "deludente".

Va oltre esprimendo la sua simpatia con gli sviluppatori che sono stati colpiti come "vedere un progetto bloccato è un'esperienza brutale." Questo ha portato a una dichiarazione più lunga che ha aggiunto quanto segue.

"È difficile assorbire improvvisamente che gli ultimi quattro anni di duro lavoro di cui eri orgoglioso, e che guardavi con ansia di vedere il mondo come il tuo nuovo biglietto da visita, ora non vedranno mai più la luce del giorno. Parole come perdita e lutto possono sembrare esagerate, ma gli artisti mettono il cuore nel loro lavoro. I ricordi di notti e fine settimana passati in studio si fanno sentire in crash invece che a casa con i propri cari, sacrifici che all'epoca sembravano valere la pena, aggiungono solo dolore retrospettivamente una volta che il loro oggetto cessa di esistere."

Per quanto riguarda ciò su cui Mechner sta lavorando al momento, presto presenterà un romanzo grafico ambientato nell'universo di Prince of Persia, un libro che dovrebbe uscire nel 2026 e che sarà presentato a Replay a Vienna a fine febbraio.

Nonostante le brutte notizie sul posto di Prince of Persia nel mondo dei videogiochi, Mechner conclude con alcune riflessioni positive, aggiungendo quanto segue.

"Per quanto riguarda Prince of Persia, nonostante la delusione di questo mese, credo che le prospettive a lungo termine danno motivo di speranza. La comunità di fan e sviluppatori cresciuta intorno al principe porta una sorgente insencibile di passione, talento e determinazione. La nostra pazienza è stata recentemente premiata con il meraviglioso Prince of Persia: The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia. So che sarà ricompensato di nuovo."