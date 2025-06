Il creatore di Shovel Knight presenta Mina the Hollower al Summer Game Fest

HQ

Durante lo show Summer Game Fest dal ritmo molto rapido, lo sviluppatore Yacht Club Games, noto per essere il creatore di Shovel Knight, ha presentato la nuovissima IP che lancerà per intero questo autunno.

Conosciuta come Mina the Hollower, questa è un'avventura a 8 bit che presenta immagini nello stile di Game Boy Color abbinate a un gameplay frenetico e guidato dal combattimento. Ha radici horror gotiche, una prospettiva dall'alto verso il basso, un'adorabile colonna sonora in stile MSX, un cast eccentrico di personaggi, combattimenti contro i boss impegnativi da superare e praticamente tutto ciò che ci aspettiamo dal talentuoso team di Yacht Club.

La descrizione ufficiale di Mina the Hollower spiega: "Scendi in uno spaventoso mondo di azione e avventura in Mina the Hollower. Prendi il controllo di Mina, una famosa Hollower lanciata in una missione disperata per salvare un'isola maledetta. Rintanati sotto pericoli e mostri, frusta i nemici fino all'oblio e armati con un arsenale di armi da fianco e ninnoli. Esplora un vasto mondo pieno di grafica perfetta al pixel, gameplay magistrale, boss bestiali e musica contagiosa. Incontra un cast di personaggi bizzarri, cerca segreti in una serie di luoghi esotici e illumina l'oscurità onnipresente in Mina the Hollower, un nuovissimo gioco degli sviluppatori che ti hanno portato Shovel Knight!"

Per coloro che sono interessati a dare un'occhiata a Mina the Hollower, il gioco verrà lanciato il 31 ottobre apparentemente solo su PC, ma puoi fare un salto nell'azione in questo momento sotto forma di una demo su Steam che presenta una progressione che verrà portata avanti nel gioco completo quando debutterà ad Halloween.