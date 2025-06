Il creatore di Ted Lasso spera che gli Stati Uniti siano "mentalmente preparati" all'afflusso di visitatori stranieri per la Coppa del Mondo

HQ

Gli Stati Uniti, paese per lo più indifferente al calcio associativo, diventeranno il centro del mondo del calcio quest'estate (con la Coppa del Mondo per Club che sta per iniziare) e soprattutto la prossima estate, con la Coppa del Mondo 2026, che sarà anche la più grande di sempre, con 48 squadre invece delle solite 32 in 16 città diverse.

La FIFA ha tenuto un evento che ha iniziato un conto alla rovescia prima dell'inizio della Coppa del Mondo l'11 giugno 2026, con le celebrità al Fox Studio Lot di Los Angeles, una città sotto coprifuoco a causa delle proteste contro le politiche anti-immigrazione dell'amministrazione di Donald Trump. L'atmosfera era tesa e ci sono timori e dubbi su come si possa tenere una Coppa del Mondo in un paese che impone politiche così dure agli stranieri, con il vicepresidente JD Vance che ha persino scherzato sull'espulsione dei tifosi.

In quel contesto, uno degli ospiti, Brendan Hunt, co-creatore dello show di successo Ted Lasso, su un allenatore di football americano che gestisce un club della Premier League, ha fatto alcuni commenti sperando che il paese sia preparato per l'enorme afflusso di visitatori stranieri che riceveranno (via Reuters).

"Ciò a cui l'America deve prepararsi con questa Coppa del Mondo è qualcosa che la maggior parte degli americani sa istintivamente, ma solo per essere sicuri per coloro che non lo fanno: ci saranno molte persone qui che non sono nate qui. E solo perché non sono nati qui, non devi aver paura di loro."

"Devi prepararti ad arrenderti a un'atmosfera che non hai mai visto prima, perché quando la gente viene in queste città per vedere giocare le loro squadre, prende il sopravvento in un modo che è assolutamente tanto benevolo quanto travolgente".