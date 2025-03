Il creatore di The Boys fornisce un aggiornamento sulla seconda stagione "migliore" di Gen V

HQ

Anche se apparentemente abbiamo solo un'altra stagione di The Boys da aspettarci, non è chiaro quanto ancora Prime Video continuerà a esplorare la vita universitaria dei supereroi in Gen V. Quello che sappiamo è che dopo la sua prima stagione, la seconda stagione dovrebbe debuttare quest'anno, fungendo da pausa tra i lotti di episodi della serie principale.

Quindi, mentre Gen V tornerà nel 2025, quando potrebbe essere esattamente? Questo è esattamente ciò che lo showrunner Eric Kripke ha affrontato in un nuovo post su X, dove spiega:

"Va bene #GenV aggiornamento! Gli ep sono finiti per l'editing, la musica, il suono e gli effetti visivi. Sto finendo il primo trailer. L'annuncio del trailer e della data sarà presto disponibile. (Penso che questa stagione sia migliore della S1 e varrà la pena aspettare)".

Sembra che le novità siano all'orizzonte! Sei entusiasta di saperne di più Gen V ?