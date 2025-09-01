Il creatore di ToeJam e Earl svela il nuovo progetto di simulazione di vita soprannaturale Dancing with Ghosts

Durante il fine settimana,Fall Game Showcase lo sviluppatore Greg Johnson, noto per essere un creatore di The Mix ToeJam and Earl, ha rivelato il suo prossimo progetto. Questo è un gioco di simulazione di vita soprannaturale che si basa su un tragico evento che relativamente di recente ha scosso la vita dello sviluppatore, con il gioco stesso noto come Dancing with Ghosts.

Secondo un comunicato stampa, Dancing with Ghosts è un titolo in cui l'obiettivo è quello di assumere il ruolo della giovane Mai, un personaggio che aiuta gli abitanti del villaggio locale partecipando a minigiochi per guadagnare buon Karma per il suo compagno spettrale noto come Pim. La coppia collabora anche per aiutare gli abitanti del villaggio a superare i loro problemi e le loro preoccupazioni, e per sprigionare energia positiva per consentire loro di sfuggire agli spiriti ombra che li affliggono.

Per quanto riguarda l'idea di questo gioco, Johnson spiega che la premessa gli è venuta dopo la tragica scomparsa di sua figlia di 28 anni e come la sua famiglia ha superato quel periodo turbolento. Ha espresso in pieno:

"Ho attraversato momenti difficili nella mia vita, ma ricordo sempre le persone che mi hanno contattato e hanno cercato di portare un po' di luce quando le cose erano buie. Io e il mio team stiamo realizzando Dancing with Ghosts per portare gioia alle persone che ne hanno bisogno, e speriamo che sosteniate i nostri sforzi per portare questo nel mondo".

L'obiettivo è quello di lanciare Dancing with Ghosts già nel 2026 su PC e Nintendo Switch, con un Kickstarter che arriverà a ottobre per aiutare a finanziare ulteriormente la produzione del gioco. Puoi vedere il trailer di presentazione del gioco qui sotto.