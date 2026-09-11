Il creatore di US Office non pensa che la serie debba essere ripresa: "Non credo che dobbiamo scoprire cosa fanno tutti i personaggi"

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Come per tutte le cose positive, c'è sempre una discussione sul riportarla in vita e continuare una narrazione già raccontata. Per quanto riguarda The US Office, da quando la serie si è conclusa, si è sempre suggerito che potrebbe essere proseguita, cosa che non è ancora diventata realtà, anche se uno spin-off australiano fosse stato lanciato con opinioni polarizzate e lo spin-off di The Paper fosse arrivato e si sia rivelato molto più apprezzato, da cui la sua seconda stagione è appena demessa.

Guardando indietro a The US Office, il creatore Greg Daniels ha recentemente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e, durante questo processo, ha parlato con Variety della possibilità di rilanciare la serie.

"Non credo che dobbiamo scoprire così tanto cosa fanno tutti i personaggi per come è finito lo show. Sembrava che alla gente piacesse il finale e tu rischiassi troppo per riaprirlo."

Anche se questo certamente non esclude un ritorno infuturo da The US Office, non sembra certo che Daniels sia interessato a continuare a esplorare la vita dei dipendenti di Dunder Mifflin anni dopo il loro periodo nella società di carta.

Guarderesti una ripresa di The Office?