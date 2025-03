Il creatore di Xbox pensa che il concetto di console potrebbe cambiare in futuro

HQ

L'anno prossimo le console Xbox compiranno 25 anni ed è passato molto tempo da quando il marchio è stato creato e ha lottato per prendere il suo posto al tavolo tra Nintendo, Sega e Sony. All'epoca, Microsoft e il marchio si sono impegnati molto nell'atteggiamento e in un'intervista con il podcast My Perfect Console, al creatore di Xbox Seamus Blackley è stato chiesto se pensa che quello spirito sia ancora con il marchio oggi (trascritto da Pure Xbox):

"No, ma non dovrebbe. L'Xbox di oggi è un edificio che dovrebbe rappresentare un buon posto di business stabile per mettere i tuoi nuovi contenuti. Quindi, quando gestisci una piattaforma del genere, stai cercando di convincere le persone che stanno per rilasciare contenuti che sei il posto giusto per farlo. Ciò significa farli sentire al sicuro e far loro sentire che i rischi che stanno correndo sono tutti creativi e non aziendali. E Phil [Spencer] fa un buon lavoro in questo. È un equilibrio difficile".

Nell'intervista, Blackley rivela anche di credere che ci siano grandi cambiamenti in arrivo nel mondo delle console, tra cui Nintendo e Sony:

"Ci sono un sacco di giocatori là fuori e fan che dicono un sacco di stronzate ingiuste su Xbox, PlayStation e Nintendo - anche se Nintendo sembra avere questo scudo contro le critiche troppo dure - ma vi assicuro che la maggior parte delle persone che lavorano in Nintendo a un certo punto hanno lavorato a Xbox o PlayStation, sono gli stessi ragazzi.

Ma penso che stiano facendo un buon lavoro. Penso davvero che stiano facendo un buon lavoro. E sai, c'è un cambiamento in arrivo - Phil non sarà lì per sempre... Penso che la domanda più grande sia: cosa ne sarà del modello di console basato su hardware? Continua, diminuisce, aumenta, c'è più elaborazione locale, c'è tutto il calcolo remoto in futuro?"

Non c'è dubbio che Phil Spencer non sarà a Xbox Game Studios per sempre, e possiamo solo speculare su quali saranno le conseguenze. Cosa ne pensi del futuro delle console in un momento in cui il PC sta diventando sempre più importante per i produttori di console?