Il creatore originale di Saints Row dice che il reboot è stato "un'idea terribile"

Tre anni fa, era finalmente arrivato il momento del grande ritorno di Saints Row, uno dei preferiti di cui i giocatori si chiedevano da anni. Ma invece di continuare la storia o provare qualcosa di nuovo, Volition ha deciso di riavviare la serie - e si è ritrovata con un prodotto piuttosto tiepido che condivideva molto poco DNA con la serie Saints Row che la gente amava.

Il flop è diventato presto un dato di fatto e, insieme alla crisi di Embracer Group, si è concluso con la chiusura dell'intero studio... ed è molto incerto se vedremo mai Saints Row di nuovo.

Esports Insider ha intervistato Chris Stockman, un gentiluomo che sa un paio di cose sulla serie di giochi. È stato il creatore di Saints Row e il game designer per la versione originale del 2006. Non è impressionato dal lavoro che è stato fatto per il reboot e crede che sia stata una lunga serie di decisioni sbagliate:

"Quando ho scoperto che stavano riavviando Saints Row, ho parlato con un mio vecchio amico che era il mio vecchio capo per Saints Row 1. Lui era il produttore, e io stavo imparando quello che stavano facendo, e ho pensato, amico, questa è un'idea terribile.

Cosa sta cercando di essere? Lo stai riavviando, ma perché lo stai riavviando? Ci sono molti personaggi della serie che la gente ama. Non era affatto Saints Row. A quel punto chiamalo in un altro modo. C'è un livello di aspettative per una partita diSaints Row e hanno mancato il bersaglio su tutte".

Stockman offre anche il suo suggerimento su come Volition avrebbe dovuto andare avanti con la serie, e invece di un reboot (o l'ennesimo sequel), pensa che avrebbero dovuto fare un passo indietro. Uno grande. Spiega:

"Quello che avrei fatto era riportare il franchise agli anni '70 e fare un pezzo d'epoca, un prequel di come sono iniziate le gang del primo film. Stai correndo in giro con un gruppo di adolescenti che sono diventati i personaggi principali del primo gioco. Si potrebbe davvero puntare tutto sul tema degli anni '70 con grandi afro, pantaloni a zampa d'elefante e la musica di tutto quel periodo.

L'avrei preso in una direzione diversa in modo da non competere con i moderni giochi GTA. Stai zagando quando tutti gli altri stanno zigzagando, per così dire".

E non siamo gli unici a pensare che questa sia un'idea molto migliore, giusto? In realtà sembra che ci abbia ripensato, dicendo che Embracer Group dovrebbe contattarlo e lui metterà insieme il gioco con gran parte del team originale:

"[Embracer Group], se stai ascoltando questo, contattami. Andiamo. Posso riunire gran parte della vecchia band che ha lavorato su Saints Row 1. Potrei trasformare quell'IP con un budget decente. Non devono nemmeno finanziarlo. Potrei convincere altre persone esterne a finanziarlo. Potrei dare una svolta al franchise. So che potrei".

Sembra dubbio che Embracer Group sarebbe disposto a investire di nuovo in Saints Row, ma teniamo le dita incrociate affinché la serie un giorno ritorni dalla morte.