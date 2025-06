Il Cremlino afferma che il G7 ha perso significato pratico e che l'espulsione della Russia è stato un grosso errore Il Cremlino si allinea con Trump nell'affermare che rimuovere la Russia è stato un grosso errore.

HQ Le ultime notizie sulla Russia . In un aspro rimprovero alla rilevanza del G7, il Cremlino ha definito il gruppo obsoleto e inefficace, sostenendo l'affermazione di Donald Trump secondo cui rimuovere la Russia dall'ex G8 è stato un grave errore. "Questo è stato un grosso errore", ha detto Trump lunedì.

Poi, dopo il commento di Trump, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti: "Siamo d'accordo con il presidente Trump: è stato un grosso errore escludere la Russia dal formato del G8". Poi, ha aggiunto che il G7 ha "perso significato pratico" per la Russia. "Data la quota in calo dei paesi del G7 nell'economia globale, date tutte le tendenze che si osservano nei paesi del G7 e, naturalmente, sullo sfondo, ad esempio, di formati come il G20, il G7 sembra noioso e piuttosto inutile", ha detto Peskov. MOSCA, RUSSIA - 19 DICEMBRE: Dmitry Peskov - Addetto Stampa del Presidente della Russia Vladimir Putin, Vice Capo del Presidente della Repubblica Democratica alla conferenza stampa annuale nel Centro del Commercio Internazionale // Shutterstock