Il Cremlino afferma che le interruzioni di internet mobile a Mosca sono collegate a misure di sicurezza

Martedì il Cremlino ha dichiarato che le recenti interruzioni di internet mobile a Mosca e in altre grandi città sono state attuate per motivi di sicurezza. Dmitry Peskov ha detto che le interruzioni sono state effettuate in conformità con la legge russa e miravano a proteggere la sicurezza pubblica.

"Tutte le disconnessioni e le restrizioni sulle comunicazioni vengono eseguite in stretta conformità con la legislazione vigente," ha detto Peskov ai giornalisti, aggiungendo che le misure erano necessarie per garantire la sicurezza. Ha inoltre affermato che l'impatto delle interruzioni sulle aziende necessita ancora di ulteriori analisi e che verranno considerate possibili soluzioni.

Le restrizioni arrivano in un contesto di sforzi più ampi da parte del governo russo per rafforzare il controllo sulle comunicazioni digitali. Nelle ultime settimane le autorità hanno iniziato a bloccare piattaforme di messaggistica come Telegram e WhatsApp, promuovendo al contempo il servizio statale MAX, che secondo i critici potrebbe non offrire lo stesso livello di sicurezza...