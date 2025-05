Il Cremlino bolla gli attacchi dei droni ucraini come terrorismo in vista della commemorazione chiave Le difese aeree di Mosca intercettano i droni in vista della parata dell'anniversario della Seconda Guerra Mondiale.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha condannato i recenti attacchi dei droni ucraini su Mosca, definendoli atti di terrorismo. Gli attacchi, che hanno preso di mira la capitale russa per il terzo giorno consecutivo, hanno costretto alla chiusura degli aeroporti poco prima della visita di Xi Jinping. I funzionari russi hanno sottolineato il loro impegno a garantire le commemorazioni dell'80° anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica. I servizi militari e di intelligence di Mosca stanno aumentando la sicurezza in vista di una grande parata, con la presenza di leader internazionali. MOSCA, RUSSIA - 9 maggio 2018: camion russo a tre assi KAMAZ-65117 con un nuovo drone d'attacco da combattimento "Korsar" cavalca dopo la parata del giorno della vittoria della seconda guerra mondiale sull'Arbat, vista posteriore // Shutterstock