Il Cremlino conferma l'invito di Putin in Iran, in attesa delle date delle visite Il viaggio del presidente russo a Teheran è in discussione, ma non c'è ancora un calendario preciso.

HQ Le ultime notizie su Russia e Iran . Il Cremlino ha confermato mercoledì che il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto un invito a visitare l'Iran, anche se le date esatte sono ancora in fase di negoziazione. Le due nazioni, che hanno firmato una partnership strategica all'inizio di quest'anno, mantengono forti legami in vari settori, tra cui la difesa e l'energia nucleare. Devono ancora finalizzare i dettagli, ma il Cremlino ha sottolineato l'importanza della loro cooperazione in corso. Il presidente russo Vladimir Putin parla alla sua conferenza stampa annuale. Mosca, Russia 14.12.2023 // Shutterstock