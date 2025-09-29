HQ

Questa mattina ci è stata appena comunicata la notizia che le elezioni parlamentari in Moldova hanno decretato una vittoria decisiva per la leadership europeista del paese. Ora, Mosca ha accusato la Moldavia di limitare la partecipazione dei suoi cittadini che vivono in Russia durante le ultime elezioni parlamentari, sottolineando la mancanza di seggi elettorali disponibili nel paese. "Centinaia di migliaia di moldavi sono stati privati dell'opportunità di votare nella Federazione Russa a causa del fatto che solo due seggi elettorali erano aperti per loro", ha detto Peskov. "In primo luogo, i moldavi stessi dovrebbero probabilmente risolvere la questione. Per quanto ne sappiamo, alcune forze politiche stanno dichiarando il loro disaccordo. Stanno parlando di possibili violazioni elettorali". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!