Il Cremlino mette in discussione la legittimità delle elezioni rumene Mosca reagisce all'esclusione del candidato filo-russo, alimentando la tensione politica.

HQ L'ultimo nuovo figlio Romania . Il Cremlino ha messo in dubbio la legittimità delle elezioni presidenziali rumene, descrivendo il processo come irregolare dopo che a un candidato filo-russo era stato precedentemente impedito di candidarsi.

Mentre il centrista Nicușor Dan si è assicurato la vittoria su un rivale nazionalista, i funzionari russi hanno sottolineato quella che hanno definito un'ingiusta squalifica nel voto del 2024. Sono emerse anche accuse di interferenze francesi che coinvolgono voci di estrema destra su Telegram. MOSCA, RUSSIA - 23 DICEMBRE 2016: Dmitry Sergeyevich Peskov - Addetto Stampa del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, Vice Capo della Presidenza alla conferenza stampa annuale // Shutterstock