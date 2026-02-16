Il Cremlino respinge le affermazioni europee di aver avvelenato Navalny con la tossina della rana dardose: "Di parte e infondato"

HQ

Il Cremlino lunedì ha respinto le accuse di cinque paesi europei secondo cui la Russia sarebbe responsabile della morte del leader dell'opposizione Alexei Navalny.

In una dichiarazione congiunta avvenuta nel fine settimana, Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che i test di laboratorio su campioni del corpo di Navalny hanno trovato in modo conclusivo l'epibatidina, una tossina associata alle rane dardo velenose originarie del Sud America e non naturalmente presenti in Russia. Navalny è morto nel febbraio 2024 in una colonia penale artica all'età di 47 anni.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Mosca "respinge fermamente" le accuse. "Non accettiamo tali accuse. Li consideriamo di parte e infondati," ha detto ai giornalisti.

Le autorità russe hanno ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento nella morte di Navalny, avvenuta un mese prima che il presidente Vladimir Putin ottenesse la rielezione in un voto ampiamente criticato in Occidente. Le autorità sostengono che Navalny sia morto per cause naturali e hanno vietato il suo movimento politico come estremista...