Il Cremlino segnala l'apertura alla pace in Ucraina, ma avverte del complesso percorso da percorrere La Russia afferma che una risoluzione rapida è improbabile poiché Washington sollecita progressi più rapidi.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin rimane aperto ai colloqui di pace con l'Ucraina, ma ha avvertito che le profonde complessità del conflitto rendono difficile un accordo rapido. Mosca ha indicato che le discussioni con gli Stati Uniti sono in corso, ma gli obiettivi della Russia devono essere raggiunti, sia attraverso la diplomazia che con altri mezzi. Nel frattempo l'Ucraina ha segnalato la disponibilità ai negoziati, a condizione che la Russia accetti un cessate il fuoco incondizionato. Washington ha insistito per proposte concrete da entrambe le parti, avvertendo che il suo ruolo di mediatore potrebbe diminuire senza chiari passi avanti. Per ora, resta da vedere quanto velocemente si materializzerà un dialogo significativo. Vladimir Putin // Shutterstock