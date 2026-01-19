Il Cremlino sostiene che Putin sia stato scelto per il "board of peace" di Trump

HQ

Il Cremlino ha dichiarato lunedì che Vladimir Putin è stato invitato a unirsi al neonato "board of peace" del presidente Donald Trump, un organismo incaricato di sovrintendere a un cessate il fuoco a Gaza e promuovere una risoluzione più ampia dei conflitti. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto che Mosca stava cercando chiarimenti da Washington prima di decidere se Putin avrebbe accettato.

L'affermazione arriva mentre la Russia non mostra segni di voler porre fine alla sua invasione dell'Ucraina. Putin ha ripetutamente respinto proposte di cessate il fuoco e ha continuato le operazioni militari che hanno causato enormi vittime civili, rendendo la sua presunta inclusione in un'iniziativa di pace immediatamente controversa. La Casa Bianca non ha confermato che sia stato emesso alcun invito.

Putin e Trump // Shutterstock

Peskov ha anche detto che l'inviato speciale di Putin, Kirill Dmitriev, parteciperà questa settimana al World Economic Forum di Davos, dove si prevede incontrerà i membri della delegazione statunitense. Rimane incerto se la proposta di Trump per Gaza o il "board of peace" saranno discussi durante quegli incontri.

Trump ha annunciato il consiglio la scorsa settimana come parte del suo piano per la transizione postbellica di Gaza. L'organo è destinato a supervisionare un cessate il fuoco e a guidare il territorio verso una stabilità a lungo termine, insieme a un comitato separato di esperti palestinesi. I membri iniziali includono Trump come presidente, Tony Blair, il segretario di stato USA Marco Rubio, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e diversi stretti alleati presidenziali.