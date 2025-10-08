Il crollo di un edificio a Madrid provoca quattro morti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Le squadre di emergenza spagnole hanno confermato la morte di quattro persone dopo il crollo di un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid. La struttura, che si stava trasformando in un albergo, cedette durante i lavori di costruzione, lasciando in piedi solo la facciata. Le vittime, tre operai edili di origine straniera e l'architetto del progetto, sono stati ritrovati ore dopo a seguito di un'ampia ricerca con droni e cani. "È con profonda tristezza che confermiamo che i vigili del fuoco di Madrid hanno recuperato i corpi delle persone scomparse dopo il crollo", Il sindaco Jose Luis Almeida ha scritto su X. Le autorità locali hanno avviato un'indagine sulla causa del crollo, mentre lo sviluppatore e il proprietario dell'immobile non hanno ancora commentato l'incidente. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!